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En contradicción con las afirmaciones de Trump de que Teherán representa una amenaza inminente
La jefa de inteligencia de Estados Unidos afirmó que Irán no enriqueció uranio
Tulsi Gabbard aseguró que el programa de enriquecimiento nuclear del país persa fue aniquilado durante la guerra de los 12 días en junio, en contraste con los argumentos esgrimidos por el republicano.
18 de marzo de 2026 - 22:16
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Gabbard contradice los argumentos de Trump sobre el programa nuclear iraní.
(EFEEF)
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Irán
Estados Unidos
Donald Trump
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