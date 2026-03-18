El informe del Gobierno ante el planteo del CELS en la CIDH. El caso López y los juicios
“La política de juicios a represores es imparable”
El subsecretario de Derechos Humanos, Rodolfo Mattarollo, dijo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que “existen progresos sustanciales” para lograr el esclarecimiento del caso de Julio López. El Cels reclamó que el Estado tome recaudos para proteger a los más de 4505 testigos que serán citados en los juicios por delitos de lesa humanidad.