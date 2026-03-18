Un país que está de olvido, siempre gris

Cuatro decretos firmados el viernes por Menem y difundidos ayer, indultaron a los ex comandantes condenados por la guerra de las Malvinas, a 39 militares procesados por privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios, a 64 ex guerrilleros o militantes políticos, a Rico, Seineldín y otros 172 militares y agentes de inteligencia juzgados por las sublevaciones de Semana Santa, Monte Caseros, Villa Martelli y las bases aeronáuticas de Morón y Aeroparque. Menem dijo que en un futuro, que no precisó, podría haber otro indulto. Los excluidos del perdón: Videla, Massera, Viola, Lambruschini, Camps, Riccheri, Firmenich y los condenados por La Tablada.