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La columna de Esther Díaz

Como viví el 24 de marzo de 1976

Esther Díaz hace su esquela personal de aquel día. Una compañera desaparecida, un poema que ilustra esas angustias, y un deseo para el presente y futuro: nunca olvidar.

Por Esther Díaz
Esther Díaz (Sebastian Freire)

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