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Sociedad
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 20 de marzo
En las efemérides del 20 de marzo sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.
20 de marzo de 2026 - 7:04
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Spike Lee nació el 20 de marzo de 1957.
(ETIENNE LAURENT/EFE)
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