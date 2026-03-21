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Entrevista con el exarquero, filósofo y escritor que escapó de Mansión Seré

Claudio Tamburrini: “Es absurdo, soy uno de los futbolistas más difundido no por méritos deportivos”

Este domingo se presenta una nueva película que describe aquella etapa de su vida, pero con una mirada distinta a las anteriores.

Gustavo Veiga
Por Gustavo Veiga
Claudio Tamburrini
Claudio Tamburrini y una nueva película sobre la etapa más traumática de su vida. (Archivo -)

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