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PortadaDe haberlo sabido

Una parte desconocida de nuestra historia

“El cuerpo de Perón”: qué pasó con el líder popular luego de su muerte

El periodista Facundo Pastor reconstruye en su nuevo libro los episodios desconocidos de este hecho que marcó a la Argentina. Secretos, profanación y un enigma que aún hoy sigue siendo un misterio.

el cuerpo de perón (Archivo -)

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