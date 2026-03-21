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Una parte desconocida de nuestra historia
“El cuerpo de Perón”: qué pasó con el líder popular luego de su muerte
El periodista Facundo Pastor reconstruye en su nuevo libro los episodios desconocidos de este hecho que marcó a la Argentina. Secretos, profanación y un enigma que aún hoy sigue siendo un misterio.
21 de marzo de 2026 - 15:31
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el cuerpo de perón
(Archivo -)
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