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La guerra también es contra el medioambiente
Más de 5 millones de toneladas de CO2 emitidas en Medio Oriente
El conflicto bélico no solo trae muertes y daños económicos. En dos semanas se emitió tanto CO2 como en 84 países juntos.
22 de marzo de 2026 - 5:16
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View image in fullscreen Shahran oil refinery in north-west Tehran on 8 March after an overnight airstrike. Photograph: AFP/Getty Images
View image in fullscreen Shahran oil refinery in north-west Tehran on 8 March after an overnight airstrike. Photograph: AFP/Getty Images
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