Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl País

Los negacionistas y el 50 aniversario del golpe

No dejemos que ellos tengan razón

Lo que hace apenas 10 años era un grupo marginal y provocador pasó al centro de la escena con Milei y el tratamiento mediático de lo que fue la dictadura. Habrá que volver a explicar todo, pero con otras palabras.

Por Eduardo Aliverti
24 de Marzo-26/03/2025
24 de Marzo-26/03/2025 24 de Marzo-26/03/2025 (Imagen web)

Últimas Noticias

Los negacionistas y el aniversario 50 del golpe

No dejemos que ellos tengan razón

Por Eduardo Aliverti

Entrevista a Marina Franco, autora de "La última dictadura (Argentina 1976-1983)"

Contar la dictadura a las nuevas generaciones

Por Bárbara Schijman

Minotauro publicó "Las que moran en las sombras"

El siglo XIX narrado por mujeres oscuras

Por Laura Gomez

Apenas el 7,4% de ese grupo social en edad laboral está desocupado

Los pobres en Argentina ¿no quieren trabajar?

Por Mara Pedrazzoli

Exclusivo para

Argentina y los tres frentes de Trump

Por Hernán Letcher

La IA avanza hacia terrenos desconocidos

Cada vez más automatización

Por Federico Kucher

Opinión

Trump en el pantano

Por Jorge Elbaum

Nuevo récord del precio del petróleo. Repercusión en la economía argentina

Bombas que impactan en la deuda y las exportaciones

Por Raúl Dellatorre

El País

Los negacionistas y el aniversario 50 del golpe

No dejemos que ellos tengan razón

Por Eduardo Aliverti

La empresa social de la UTEP financiada por Grobocopatel

“Es posible crear trabajo con las reglas del capitalismo”

Por Laura Vales

“Su maldito idioma”

Por Alvaro García Linera

El mapa interactivo de Página/12

A cuántas cuadras de tu casa funcionó un centro clandestino

Economía

Apenas el 7,4% de ese grupo social en edad laboral está desocupado

Los pobres en Argentina ¿no quieren trabajar?

Por Mara Pedrazzoli

La la mayoría no llega al día 20 del mes

Advierten que el 56% de los hogares argentinos se endeuda para subsistir

Argentina y los tres frentes de Trump

Por Hernán Letcher

Nuevo récord del precio del petróleo. Repercusión en la economía argentina

Bombas que impactan en la deuda y las exportaciones

Por Raúl Dellatorre

Sociedad

Previa al 50° aniversario del golpe de Estado

Se realizó la Marcha de Antorchas por la Memoria en Villa Lugano

Investigan si lo ahorcaron

San Miguel: mataron a un hombre en la puerta de un bar y detuvieron a cuatro patovicas

Jornada otoñal en el AMBA

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 22 de marzo

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 22 de marzo

Deportes

Vuelve la Selección al país

Entradas de Argentina vs. Mauritania: cuánto cuestn, cómo comprarlas y dónde retirarlas

Estudiantes recibe a Central Córdoba en La Plata; y Huracán a Barracas Central en Parque Patricios

Liga Profesional: con dos partidos prosigue la fecha 12 del Torneo Apertura

Diálogo con David Peralta, presidente de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos

“Cuando se desfinancia o se congelan las becas, el deporte se va apagando”

Por Florencia Castro

Semblanza del entrenador que supo inculcar sus ideas al fútbol argentino

Menotti y el legado del Mundial bajo la dictadura

Por Alejandro Duchini