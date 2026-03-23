Nuestra tierra.

En este documental, Lucrecia Martel toma como punto de partida el juicio por el asesinato del cacique Javier Chocobar para adentrarse en la cosmogonía de la comunidad Chuschugasta y el colonialismo vigente que todavía niega no sólo la propiedad de la tierra sino hasta la existencia misma a los pueblos originarios (A las 19.30, en Showcase.)

(Difusión)