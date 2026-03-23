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Las esquirlas del modelo económico de la dictadura, 50 años después

Desangrar a la industria y al sindicalismo

Los militares, con Martínez de Hoz a cargo de Economía, desplegaron un plan que paralizó el aparato productivo, provocó un fuerte endeudamiento y habilitó la dependencia externa.

Bernarda Tinetti
Por Bernarda Tinetti
Martínez de Hoz. El jefe civil de la dictadura. (Archivo -)

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