IV Jornadas de Memoria, Racismo y Discursos de Odio
Las IV Jornadas de Memoria, Racismo y Discursos de Odio reunieron en la UMET a referentes del campo académico, político y de derechos humanos para instalar una definición clave: en la Argentina contemporánea, el racismo no es residual sino estructural. En diálogo con fechas que interpelan la memoria desde una perspectiva étnico-racial, el encuentro puso en tensión los límites del progresismo, la responsabilidad de las instituciones y la necesidad de construir un proyecto político de mayorías donde la agenda antirracista deje de ser periférica y pase a ocupar un lugar central.