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Derechos Humanos y antirracismo

IV Jornadas de Memoria, Racismo y Discursos de Odio

Las IV Jornadas de Memoria, Racismo y Discursos de Odio reunieron en la UMET a referentes del campo académico, político y de derechos humanos para instalar una definición clave: en la Argentina contemporánea, el racismo no es residual sino estructural. En diálogo con fechas que interpelan la memoria desde una perspectiva étnico-racial, el encuentro puso en tensión los límites del progresismo, la responsabilidad de las instituciones y la necesidad de construir un proyecto político de mayorías donde la agenda antirracista deje de ser periférica y pase a ocupar un lugar central.

Por Jeremías Perez Rabasa
IV Jornadas de Memoria, Racismo y Discursos de Odio Remo Carlotto, Gimena Vitali, NIcolás Trotta, Dora Barrancos y Pablo Vommaro. (Nicolas_PARODI)

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