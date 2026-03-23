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PortadaLa Ventana

Prender la luz para volver a vernos

Mientras se multiplican los espacios de comunicación y debate para pensar la reconstrucción, la política corre el riesgo de volver a hablarse a sí misma: sin abrirse y sin los sectores populares siendo parte del proceso, ya sabemos qué puede pasar.

Mauro Limas
Por Mauro Limas

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