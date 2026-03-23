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La frontera con Bolivia, con más de la mitad de contagios

Suman 225 los casos de chikunguña en la provincia

Realizarán tareas preventivas en el departamento Anta, en el sur de Salta.

Solo 19 casos más se confirmaron en tres días.
Confirman brote de chikunguña en la frontera norte. Bolivia y Argentina coordinan acciones. (Prensa -)

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