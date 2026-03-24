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PortadaCultura

Imágenes de los '70

Carlos Alonso, una obra que anticipó el horror de la dictadura

La obra realizada por el artista entre 1970 y 1976 anunció la violencia y la tragedia del terrorismo de Estado que caería sobre el país y sobre él mismo.

Fabián Lebenglik
Por Fabián Lebenglik
Manos Anonimas
“Manos anónimas” (1976-2019), instalación de Alonso donada por el artista al MNBA. (Sin Credito)

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