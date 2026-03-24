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Derechos Humanos y Antirracismo

Memoria, identidad y derechos humanos a 50 años del golpe

A medio siglo del inicio de la última dictadura, un conversatorio en Espacio Malcolm propone repensar la memoria desde una perspectiva distinta, articulando pasado y presente en clave antirracista.

Sol Duarte
Por Sol Duarte
Memoria e identidad Taty Almeida y Camilo Juárez Pais. (Luis Iramain)

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