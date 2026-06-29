Colapinto vuelve a las pistas: la Fórmula 1 llega a Silverstone

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Luego de un paso olvidable de Alpine en Austria, Franco Colapinto vuelve a la pista en Inglaterra. Días y horarios de la fecha, que tendrá competencia Sprint.
29 de junio de 2026 - 14:33
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