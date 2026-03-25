Estado de sitio

La película que dirigió en 1972 Costa-Gavras, es un ejemplo del cine de denuncia, de testimonio, de lucha por la libertad y contra las manipulaciones gubernamentales de los poderosos. En torno a las acciones del movimiento Tupamaro en Uruguay, un tono cercano al documental, y estilo seco pero contundente (A las 20.30, en CineClú.)

(Imagen Web)