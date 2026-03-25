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Rosario|12
Cartelera
25 de marzo de 2026 - 3:01
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Estado de sitio
La película que dirigió en 1972 Costa-Gavras, es un ejemplo del cine de denuncia, de testimonio, de lucha por la libertad y contra las manipulaciones gubernamentales de los poderosos. En torno a las acciones del movimiento Tupamaro en Uruguay, un tono cercano al documental, y estilo seco pero contundente (A las 20.30, en CineClú.)
(Imagen Web)
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