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Made in USA y apodado Figura 3
Melania Trump apareció con un robot humanoide en una cumbre sobre educación y tecnología
La primera dama estadounidense encabezó un encuentro con, entre otras, las esposas de Macron, Netanyahu y Zelenski. Alabó los alcances de la inteligencia artificial.
25 de marzo de 2026 - 22:10
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Melania Trump y otras primeras damas junto con Figura 3.
(OLIVER CONTRERAS/AFP)
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