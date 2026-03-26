Ley de Glaciares: denuncian “una farsa” y piden la nulidad de la audiencia pública

Protesta ley glaciares

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES FEBRERO 26 Activistas de Greenpeace fueron detenidos tras realizar una acción directa sobre el ingreso principal del Congreso de la Nación. Los ambientalistas, sentados en inodoros, exhibieron el explícito mensaje: “Senadores, no se caguen en el agua”. Desde la organización argumentaron que se trató de una acción de resistencia pacífica cuyo objetivo es visibilizar la gravedad de la reforma a la Ley de Glaciares para la seguridad hídrica del país. FOTO NA Martin Katz / Greenpeace

(Greenpeace)