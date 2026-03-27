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Salta|12
Hoy se presenta en Salta y mañana en Jujuy
La banda de rock Autos Robados, en pleno auge, llega al NOA
Con un crecimiento exponencial, abarrotando los espacios más convocantes del AMBA y recorriendo cada fin de semana un nuevo rincón del país, la banda bonaerense Autos Robados, desembarca en el NOA.
Por
Facundo Sinatra Soukoyan
27 de marzo de 2026 - 3:55
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