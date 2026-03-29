Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

Para el concejal se pueden construir 10 mil viviendas o renovar el transporte

“Es el momento para que Rosario dé un salto”

Monteverde propone que la provincia financie la salud local, como manda la Constitucion, y se liberen $180 mil millones.

Luciano Couso
Por Luciano Couso
Juan Monteverde concejal de Rosario Ciudad Futura
Juan Monteverde,concejal de Rosario Ciudad Futura. (Gentileza -)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Washington no respondió la acusación

Irán denunció que Estados Unidos prepara una ofensiva terrestre en su territorio

El piloto italiano de Mercedes ganó su segundo Gran Premio al hilo

Fórmula 1: Antonelli se quedó con el triunfo en el GP de Japón y Colapinto finalizó decimosexto

“No soy un tipo de ponderar mucho la victoria, como tampoco de criticar mucho la derrota”

Horacio Dileo comienza su ciclo como entrenador principal de la Selección Argentina de vóley

Por Florencia Mó

Suma Cero

La disputa por el petróleo

Exclusivo para

Crece el PBI pero aumenta el desempleo

La economía viaja a dos velocidades

Por Federico Kucher

Medida de la Justicia contra el periodista Marcelo Grandio

Impusieron restricciones al amigo de Adorni tras la denuncia de una testigo

Por Eva Moreira

Entrevista con la destacada nadadora cordobesa

Macarena Ceballos: “Se viene una camada de pibes muy fuerte”

Por Marcos González Cezer

Ninguna recibió coparticipación positiva

A pesar de las promesas del Gobierno, las provincias siguen en rojo

Por Analía Argento

El País

Medida de la Justicia contra el periodista Marcelo Grandio

Impusieron restricciones al amigo de Adorni tras la denuncia de una testigo

Por Eva Moreira

Ninguna recibió coparticipación positiva

A pesar de las promesas del Gobierno, las provincias siguen en rojo

Por Analía Argento

Después del 24, la política

Por Jorge Alemán

El diputado presentó un proyecto de declaración por YPF

Máximo Kirchner, sobre YPF: “El fallo es el triunfo de la razón jurídica sobre la especulación financiera”

Economía

Un cambio de clima

Por Carlos Heller

El Gobierno vende una supuesta ayuda de Trump, pero ya estaban calculando cómo pagar

Los amigos y enemigos detrás del caso YPF

Por Leandro Renou

YPF de los argentinos

Por Hernán Letcher

Arcor y Danone absorben La Serenísima. Menos industrias y menos tambos

La crisis láctea trae más concentración y más crisis

Por Raúl Dellatorre

Sociedad

Jornada pesada e inestable

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 29 de marzo

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 29 de marzo

El representante de modelos Leandro Santos es el principal acusado

Fijan la fecha para el juicio en la causa “prostitución VIP”

Por Jorge Zonzini

Una navegación con el Proyecto Riachuelo para ver peces, patos, biguás y tortugas

Volvieron las garzas y carpinchos al Riachuelo

Deportes

El piloto italiano de Mercedes ganó su segundo Gran Premio al hilo

Fórmula 1: Antonelli se quedó con el triunfo en el GP de Japón y Colapinto finalizó decimosexto

“No soy un tipo de ponderar mucho la victoria, como tampoco de criticar mucho la derrota”

Horacio Dileo comienza su ciclo como entrenador principal de la Selección Argentina de vóley

Por Florencia Mó

La pole fue para el italiano Antonelli

Colapinto largará 15º en el Gran Premio de Japón

Triunfos de Los Murciélagos Blancos y Celestes

Final argentina en la Copa Tango