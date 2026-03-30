Tiroteo en Santa Fe: un alumno les disparó a sus compañeros en una escuela de San Cristóbal

Axel, un <strong>alumno </strong>de la escuela Nº 40 Mariano Moreno de la localidad santafesina de San Cristóbal, donde esta mañana un adolescente ingresó con una escopeta y mató a un compañero e hirió a otros dos, contó en diálogo con Argentina 12 cómo es el agresor. <strong>"Es un chico tranquilo, respetuoso, todo lo contrario de lo que pasó hoy"</strong>, dijo. En este sentido, agregó que nada hacía pensar que el adolescente de 15 años que cometió el ataque pudiera hacer algo como lo que ocurrió hoy. "No se mostraba agresivo, tampoco en los partidos de básquet", afirmó, Axel también comentó que en el colegio nunca había ocurrido algo así: "La escuela en sí es tranquila, alguna vez hubo alguna pelea en la plaza de enfrente, pero dentro del colegio nunca".