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PortadaRosario|12

Avanza la reconstrucción de los muelles en La Fluvial

A recuperar el frente costero

Las obras del muelle presentan un 30% de avance. (Prensa Gobernación Santa Fe)

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Violencia institucional

Gatillo fácil: exigen justicia por la muerte de un joven y denuncian amedrentamiento a su familia

Por Claudia Ferreyra

Más de 750 detenidos y más de 6 toneladas de droga incautadas

Nación y Provincia hicieron un análisis positivo del Plan Güemes

La escritora publicó la novela "Una casa sola"

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Por Silvina Friera

Juicio por desvío de fondos públicos e incumplimiento de deberes

La fiscalía pidió penas de hasta 7 años para exfuncionarios de San Lorenzo

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Los religiosos de la Patagonia en alerta por el futuro de los recursos naturales

“Nuestros hielos y el agua están bajo amenaza”

Por Washington Uranga

El presidente de EEUU dijo que podría tomar la isla de Jark

Las amenazas de Trump disparan otra vez el precio del petróleo

A casi cuatro semanas del derrumbe

Parque Patricios: autorizan a los vecinos a regresar a las torres evacuadas

Aunque Estados Unidos lleva la delantera, Pekín comercializará su propio modelo

China también da pelea en el mercado de los chips cerebrales

Por Pablo Esteban

El País

Edgardo Esteba presenta su nuevo libro, "La última batalla"

Edgardo Esteban: “Malvinas no es solo pasado, es sobre todo futuro”

Por Karina Micheletto

Otra declaración que tampoco hizo ninguna referencia a CFK

Cuadernos, el primer arrepentido que cambió mucho

Por Raúl Kollmann

Una buena noticia para los trabajadores y trabajadoras

Milei no puede aplicar su ley esclavista

Por Felipe Yapur

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Cuadernos, un arrepentido desmintió a Centeno

Por Raúl Kollmann

Economía

Stellantis cierra un turno y abre retiros voluntarios en El Palomar

La industria automotriz en picada

Sin actualización

Los jubilados cobran el bono en abril

El petróleo, en 116 dólares

En alerta por el crudo

Cayó la prohibición de aranceles a transmisiones electrónicas

Netflix le conoció el gusto a la derrota

Por Juan Garriga

Sociedad

Aunque Estados Unidos lleva la delantera, Pekín comercializará su propio modelo

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Por Pablo Esteban

La flexibilización del acceso a las armas

Ataque en Santa Fe: las advertencias de los expertos en desarme

Por Juan Funes

Un muerto y ocho heridos

“Sorpresa”: cómo fue el tiroteo en la escuela de Santa Fe

Informe del Servicio Meteorológico Nacional

Preocupante alerta naranja por lluvias fuertes en la provincia de Buenos Aires

Deportes

La Selección volverá a ser la que fue

Por Daniel Guiñazú

Los Estados Unidos de Pochettino se prueban con Portugal

Amistosos internacionales: destacan Uruguay-Argelia, Brasil-Croacia y España-Egipto

El marplatense de casi 41 años volvió a lo más alto del ranking ATP de dobles tras el torneo de Miami

La filosofía de Horacio Zeballos, el día del regreso a la cima: “Siempre hay que luchar por algo”

Por Pablo Amalfitano

En Mar del Plata se completará la séptima fecha

Torneo Apertura: Aldosivi recibe a Argentinos en un duelo pendiente