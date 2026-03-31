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Las artes visuales se abren camino en Traslasierra
El artista y gestor cultural inauguró una sala de exposiciones en medio del monte, en Luyaba, Córdoba. En esta entrevista cuenta el proyecto.
Por
Fabián Lebenglik
31 de marzo de 2026 - 3:02
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Detalle de una muestra en la sala del Museo Mínimo.
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