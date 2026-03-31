Omitir para ir al contenido principal
PortadaBuenos Aires|12

Elegirán autoridades el 7 de junio

Ramos Padilla rechazó la cautelar de Fernández y la UCR bonaerense irá a elecciones

El juez validó la decisión que tomó el plenario del radicalismo provincial. Ahora, empieza otra novela hasta el cierre de listas.

María Belén Robledo
Por María Belén Robledo
Fernández y ABad definirán el futuro del radicalismo provincial en internas. (Redes Sociales)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Los jóvenes y los jubilados en el ojo de la tormenta

Uno de cada cuatro bonaerenses tiene más de tres meses de atraso para pagar sus deudas

Por Juan Manuel Meza

Participación limitada, acceso restringido y oradores acomodados

Ley de Glaciares: diputados amplían la denuncia por las irregularidades en las audiencias

El abuelo dijo que el nieto le robó la escopeta y no le enseñó a disparar

La investigación del tiroteo en la escuela

"Vergüenza", "fracaso" y "desastre"

La prensa italiana destrozó a su selección por no clasificar al Mundial

Exclusivo para

Una mirada psi sobre el hecho que conmociona a la sociedad argentina

Disparos en la escuela: la violencia que irrumpe donde debería haber cuidado

Por Oscar Ranzani

Su 27º edición se realizará entre el 15 y el 26 de abril

Presentaron la programación del Bafici

Por Ezequiel Boetti

Cuándo y dónde será la exhibición

Colapinto en Argentina: así será el auto con el que correrá en Buenos Aires

Los religiosos de la Patagonia en alerta por el futuro de los recursos naturales

“Nuestros hielos y el agua están bajo amenaza”

Por Washington Uranga

El País

Participación limitada, acceso restringido y oradores acomodados

Ley de Glaciares: diputados amplían la denuncia por las irregularidades en las audiencias

La investigación de las propiedades

La escribana de Adorni ahora debe declarar ante la Justicia

Por Irina Hauser

Denuncian fue por decisión del Gobierno

Detuvieron en Aeroparque a un activista humanitario de la flotilla de solidaridad con Gaza

Ley de Financiamiento Educativo

“Vamos a apelar”: El Gobierno irá hasta la Corte para seguir con el ajuste a las universidades

Economía

Se profundiza la apreciación del tipo de cambio

El dólar se aleja del techo

Las estadísticas oficiales muestran que cayó la pobreza al 28,2% y la indigencia al 6,3

Pobres que no se ven, indigencia que no se nota

Por Juan Garriga

El producto tuvo el peor desempeño de los últimos cinco años. La crisis del poder adquisitivo

Se desplomó la venta de yerba

Aumento en el AMBA entre el 1,8 y el 2,4 por ciento

Suben las tarifas de luz

Sociedad

El abuelo dijo que el nieto le robó la escopeta y no le enseñó a disparar

La investigación del tiroteo en la escuela

Había construido un lago en su mansión de Río

La Justicia de Brasil anuló una millonaria multa ambiental contra Neymar

Otro retroceso para la comunidad LGBT

La Corte Suprema de Estados Unidos modificó una ley contra las terapias de conversión

Una mirada psi sobre el hecho que conmociona a la sociedad argentina

Disparos en la escuela: la violencia que irrumpe donde debería haber cuidado

Por Oscar Ranzani

Deportes

"Vergüenza", "fracaso" y "desastre"

La prensa italiana destrozó a su selección por no clasificar al Mundial

Bosnia-Herzegovina la dejó en el camino tras ganarle por penales

Italia se quedó afuera del Mundial por tercera vez consecutiva

Venció al comprometido Aldosivi, que lleva 11 fechas sin ganar

Torneo Apertura: Argentinos le amargó el debut al DT Damonte

También jugaron los rivales argentinos del Mundial

Japón festejó en Wembley y llenó de dudas a Inglaterra