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PortadaDeportes

Se presentará la obra "El amigo de Dios" de Mariano Israelit

La Feria del Libro de Devoto con la presencia de Maradona

El evento tendrá lugar sobre la peatonal Fernández de Enciso, entre Asunción y Nueva York.

Maradona con la ropa de Gimnasia La Plata.

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