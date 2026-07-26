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La economía se mueve en dos direcciones
La inversión privada se hace esperar
El mayor dinamismo energético-minero convive con una retracción inversora mercadointernista muy afectada por la caída de la demanda y la paralización de la obra pública.
Por
Diego Rubinzal
26 de julio de 2026 - 04:04
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Las rutas se deterioran al compás de la caída de la inversión pública.
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