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Qué dicen las mediciones privadas sobre la inflación que se viene en marzo
¿Cuánto por encima del 3 por ciento?
Las consultoras estiman un IPC que podría escalar hasta 3,3 por ciento o algo más. Qué puede pasar con el Índice CABA y por qué el Gobierno dejó de hablar de cifras de inflación.
Por
Leandro Renou
06 de abril de 2026 - 20:52
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