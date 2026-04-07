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PLASTICA Omar Estela y su libro “Autores ideológicos”
📰 Ideas y motivaciones acerca de una obra clave
Acaba de publicarse el libro que muestra los registros fotográficos de las etapas de la obra: desde la adquisición del Falcon verde, su despiece, pintura y ensamble.
07 de abril de 2026 - 18:53
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Una de la etapas de la obra "Autores ideológicos" que registra el libro.
(Archivo -)
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