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Este miércoles debutan el Millonario, San Lorenzo y Riestra

River y la Copa Sudamericana, 10 años después

El equipo de Coudet visita a Blooming en Santa Cruz de la Sierra, el Ciclón hará lo propio con Recoleta FC en Asunción y el Malevo será local, pero no en su cancha, contra Palestino.

Entrenamiento River
Días nublados para los futbolistas de River en Ezeiza. (@RiverPlate)

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