Kicillof estira la cobertura de vacantes para la Corte y pide apoyo en el reclamo de fondos a Milei

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El gobernador dijo no tener los votos opositores para alcanzar un avance, aunque tampoco hay novedades sobre los pliegos. Celebró la cobertura de más de 400 vacantes de jueces y fiscales.
Por
María Belén Robledo
08 de abril de 2026 - 21:07
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