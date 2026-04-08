La agenda de partidos de las copas Libertadores, Sudamericana y Champions

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Con presencia argentina, continúa la acción en los principales torneos continentales. También hay jornada de Copa Argentina.
08 de abril de 2026 - 13:15
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