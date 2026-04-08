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El caso vuelve a tomar impulso con imputaciones

Mendoza: reabren la causa por un rito de iniciación con abusos en el hockey femenino

La Justicia reactivó una investigación que había sido archivada, con varias jugadoras imputadas por abuso sexual agravado. El caso centra la atención en prácticas naturalizadas dentro del deporte.

(Imagen Web)

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