Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 9 de abril de 2026

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El precio del dólar oficial y de los dólares financieros. En directo, todas las modificaciones de la jornada cambiaria.

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