Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 9 de abril de 2026

Por Mara PedrazzoliCon un crecimiento estimado en <strong>3,6 por ciento</strong> para este año, Argentina aparece como la “excepción”, según el Banco Mundial en un escenario más comprometido económicamente para América Latina. La región será crecerá más lento respecto del mundo, pero en Argentina se observan avances, según la institución, en materia de precios, ajuste fiscal y otros acuerdos institucionales. Aún así, el crecimiento será menor al registrado en 2025 y advierten riesgos potenciales por las <strong>cuantiosas necesidades de financiamiento </strong>para cubrir la deuda pública en dólares este año.