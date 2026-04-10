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El partido se disputó en el estadio de Banfield

Gimnasia goleó a Camioneros y está en 16avos de la Copa Argentina

Con el triunfo, mientras se mantiene en la búsqueda de un entrenador, el equipo se enfrentará a Acassuso,

El Lobo inició su camino en la Copa Argentina 2026 con un convincente triunfo ante Camioneros
Gimnasia inició su camino en la Copa Argentina con un convincente triunfo. (prensa Gimnasia)

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