Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Mundo

Desde Rusia afirmaron que la medida es de "carácter humanitario” por la festividad compartida por los rusos y ucranianos

El Kremlin advierte de que el alto el fuego anunciado por Putin es solo por la Pascua y rechaza su ampliación

Este será el cuarto cese de hostilidades desde el inicio de la guerra de Ucrania en 2022. Mientras tanto, las negociaciones para finalizar el conflicto siguen en pausa desde febrero.

Putin
Vladimir Putin, presidente de Rusia. (ALEXANDER KAZAKOV/AFP)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

"Lo de Adorni se veía venir"

Máximo Kirchner: “Milei va a tener que revisar su estrategia política”

El contencioso administrativo vs. el fuero laboral

Reforma laboral: Un conflicto de competencia que puede favorecer al gobierno

Donald Trump amenazó con retomar los ataques a Teherán si el diálogo fracasa

Estados Unidos e Irán llegaron a Pakistán para encarar una compleja negociación

Por Guido Vassallo

Desde Rusia afirmaron que la medida es de "carácter humanitario” por la festividad compartida por los rusos y ucranianos

El Kremlin advierte de que el alto el fuego anunciado por Putin es solo por la Pascua y rechaza su ampliación

Exclusivo para

Opinión

Una tregua a pedido de Trump

Por Daniel Kersffeld

El índice de precios porteño trepó 3% en marzo y no desacelera

La inflación de CABA mete presión a la nacional

Por Juan Garriga

🏁🔥 Viví el TC desde adentro: Una experiencia inolvidable

Polarización, ataques y muerte

La guerra de los simios: cómo se desató una batalla civil entre chimpancés en Uganda

El País

"Lo de Adorni se veía venir"

Máximo Kirchner: “Milei va a tener que revisar su estrategia política”

El contencioso administrativo vs. el fuero laboral

Reforma laboral: Un conflicto de competencia que puede favorecer al gobierno

La dura advertencia de la CGT

Obras sociales: “Una crisis de gravedad terminal”

Tras un amparo de aeronáuticos

Frenan artículos clave de la reforma laboral

Por Natalia López Gómez

Economía

Tres de cada cuatro repartidores de plataformas tiene otro empleo

Pedaleando de trabajo en trabajo

El colapso de los colectivos se extiende al sistema ferroviario

El tren, también para atrás

Por David Cufré

Retrocedió a 1370 pesos, con una baja acumulada de 24 pesos

El dólar registró la mayor caída semanal

Una familia precisó casi 1,5 millones de pesos para no ser pobre en CABA

Crece la brecha entre ingresos y costo de vida

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

La aerolínea low cost sigue con inconvenientes

Tras las cancelaciones y retiros voluntarios, ahora Flybondi suma retrasos en los salarios

Por Santiago Brunetto

Llegaron los astronautas de la misión de la NASA

Artemis II volvió a la Tierra tras su viaje a la Luna

Para mejorar la vida de Eva

Por Verónica Gonzalez Bonet

La investigación

Muerte de Maitena Garófalo: qué se sabe del caso que conmociona a Merlo

Deportes

Este sábado, derbi de Cataluña entre el líder Barcelona y Espanyol

Liga de España: el Real Madrid igualó con Girona y quedó lejos

El líder Arsenal juega este sábado con el Bournemouth de Senesi

Premier League: ganó West Ham con doblete de Taty Castellanos

Martínez se perderá al menos dos partidos con el Inter

Lautaro se resintió de su lesión

El duelo que acapara las miradas de este sábado por la decimocuarta fecha

Torneo Apertura: Boca recibe a Independiente en La Bombonera