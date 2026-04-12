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PortadaEl Mundo

Hay una alta fragmentación del voto entre los 35 candidatos a presidente

Perú va a las urnas con Fujimori de favorita

El populista Ricardo Belmont va creciendo en los sondeos y podría meterse en una eventual segunda vuelta.

Carlos Noriega
Por Carlos Noriega
Grafiti electoral en una calle de Lima. (LUIS ROBAYO/AFP)

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