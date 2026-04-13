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Tenía 87 años.

Murió el histórico periodista deportivo Julio Ricardo

Fue otra de las figuras del periodismo deportivo que marcó una época. En seis décadas de carrera transitó por los principales medios de comunicación. También fue funcionario

Julio Ricardo
Julio Ricardo murió a los 87 años (Capturas de Video)

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