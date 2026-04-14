Omitir para ir al contenido principal
PortadaEconomía

Fuertes cuestionamientos metodológicos

El Indec mide inflación en base a un mundo que ya no existe

Mara Pedrazzoli
Por Mara Pedrazzoli
Blockbuster
El Indec supone que la gente sigue yendo al videoclub. (Redes Sociales)

Últimas Noticias

La acción costaría 11.600 millones de dólares y le compite a Stalink de Elon Musk

Amazon comprará a la operadora de satélites Globalstar

El equipo del Cacique Medina fue un poco más que el de Orfila

Copa Libertadores: Estudiantes superó ajustadamente a Cusco

"El trabajo dignifica", sostuvo el líder del PT

Brasil: Lula arranca la campaña con un proyecto de reducción de la jornada laboral

Por Darío Pignotti

En la Bombonera

Boca y Barcelona de Ecuador empatan 0-0, por la Copa Libertadores: minuto a minuto

Exclusivo para

No es una especie autóctona

Encontraron un cachorro de lobo blanco durante un allanamiento narco

El debate por la tarifa

Colectivos: el Gobierno promete saldar deudas con las empresas para normalizar el servicio

Uno por uno los acusados, los fiscales y los jueces del tribunal

Quién es quién en el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona

Fue liberado tras su detención el sábado pasado

Jujuy: imputaron por intimidación pública al jugador que gritó “bomba” en un avión

El País

Desfile de elogios al modelo libertario

Los gobernadores aliados se pusieron la peluca en AmCham

Se presenta el jueves en la Facultad de Sociales

“Miradas que revelan”: la agencia de noticias de la UBA presenta su libro de fotografías

Por 3 mil millones de pesos

Los trabajadores de FATE marcharon a Plaza de Mayo y consiguieron un embargo judicial

"No es un tema de discusión", dijo Bullrich

La senadora que tiene el “cuero más duro” que Adorni no quiere que le pregunten sobre él

Economía

Según el Indec, la canasta de pobreza subió 2,6% en marzo.

Casi un millón y medio para no ser pobre

El FMI elevó su pronóstico de alza de precios para el año: de 16,4 pasó a 30,4

La “desinflación” quedó para otro momento

Fuertes cuestionamientos metodológicos

El Indec mide inflación en base a un mundo que ya no existe

Por Mara Pedrazzoli

Crisis del empleo

Concurso de acreedores de la textil que producía para Kevingston

Sociedad

La acción costaría 11.600 millones de dólares y le compite a Stalink de Elon Musk

Amazon comprará a la operadora de satélites Globalstar

El Hospital Italiano habría intercambiado a dos bebés hace cuarenta años

Cambiadas al nacer

El niño fue asesinado en Comodoro Rivadavia

Caso Ángel: un informe escolar reveló el estado emocional del niño antes de ser restituido con su madre

Acusada de injuria racial en Brasil

Agostina Páez sumó una nueva denuncia en su contra: su exnovio le reclama que le devuelva un auto

Deportes

El equipo del Cacique Medina fue un poco más que el de Orfila

Copa Libertadores: Estudiantes superó ajustadamente a Cusco

En la Bombonera

Boca y Barcelona de Ecuador empatan 0-0, por la Copa Libertadores: minuto a minuto

River y Boca ya tienen juez designado

La AFA confirmó el árbitro que dirigirá el Superclásico en el Monumental

El equipo del Cholo Simeone perdió 2 a 1 con Barcelona, pero igual le alcanzó para avanzar

Champions League: Atlético de Madrid y PSG, semifinalistas