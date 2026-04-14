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Muszak enfrenta su primer juicio por estafa en Córdoba
El fiscal Gavier concluyó la etapa de instrucción por 90 casos de estafa. El juez debe fijar la fecha de inicio del proceso.
Por
Marcial Amiel
14 de abril de 2026 - 23:43
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Alejandro Muszak, ex CEO de Wenance.
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