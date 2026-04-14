Murió Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes

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14 de abril de 2026 - 10:58
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Felipe Staiti en la alfombra azul de los Premios Billboard en Miami, en 2023.
(EFE -)
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