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Es la primera grabación del cantante en quince años

Massive Attack y Tom Waits lanzaron la canción “Boots on the Ground”

La colaboración viene acompañada por un video de fuerte contenido político por la tensión social en Estados Unidos.

Tom Wait
Massive Attack y Tom Waits. (Sin Credito)

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