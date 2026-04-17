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La última guerra entre Israel y Hezbolá desplazó a más de un millón de personas
Miles de libaneses vuelven a sus hogares tras el alto el fuego con Israel
Donald Trump dijo que le prohibió a Israel bombardear Líbano como parte de la tregua, aunque el Ejército libanés denunció ataques israelíes que dejaron al menos un muerto.
17 de abril de 2026 - 22:35
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Residentes desplazados transitan por una ruta de regreso a sus hogares en la ciudad de Sidón, al sur del Líbano
(MAHMOUD ZAYYAT/AFP)
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