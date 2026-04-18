Machado no se arrepiente de haberle regalado el Nobel a Trump

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Afirmó que el diálogo con la Casa Blanca es “fundamental para avanzar en una transición democrática” en el país caribeño. Acusó a Gustavo Petro de maniobrar para que no haya elecciones.

CORINA MACHADO María Corina Machado obtuvo el Nobel de la Paz en 2025. (FEDERICO PARRA/AFP)

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