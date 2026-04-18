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Rescatan a diez perros por presunto maltrato animal

Dos animales adultos y ocho cachorros recientemente nacidos, de raza pitbull, fueron alojados en el Centro de Adopciones Matías Nicolás Mancilla, dependiente de la Municipalidad de Salta.

Ocho cachorritos fueron rescatados (Prensa)

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