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Antes, el mandatario norteamericano dijo en redes sociales que Teherán había disparado contra un barco francés y otro británico.

Trump afirmó que EE.UU. se apoderó de un barco iraní

El mandatario norteamericano también dijo en redes sociales que Teherán había disparado contra un barco francés y otro británico.

17/04/2026.- Una mujer sostiene el arma de vehículo militar durante una manifestación contra Estados Unidos e Israel este viernes, en Teherán (Irán). El conflicto entre Irán y Estados Unidos por el estrecho de Ormuz
Una mujer sostiene el arma de un vehículo militar durante una manifestación contra Estados Unidos e Israel en Teherán. (EFE -)

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