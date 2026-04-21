Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
México
tiroteo
Israel
Benjamín Netanyahu
Libano
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Cultura
Tenía 86 años
Murió Cora Roca, actriz, escritora, investigadora y docente
Su labor dejó una huella indeleble en el ámbito teatral argentino.
21 de abril de 2026 - 18:49
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Cora Roca
(Gentileza -)
Últimas Noticias
Masiva convocatoria en contra de los recortes en el Instituto
Trabajadores del INTI rechazaron una nueva ola de despidos
Deepfakes sexuales: la violencia que crece
Por
Flor de la V
Su película “El último viaje a China” se estrena el jueves 23
Alejandro Maci revisita la figura de China Zorrilla desde el presente
Por
Oscar Ranzani
"Un amigo de Abuelas"
Luis Puenzo fue despedido por Abuelas de Plaza de Mayo con un emotivo mensaje
Exclusivo para
Masiva convocatoria en contra de los recortes en el Instituto
Trabajadores del INTI rechazaron una nueva ola de despidos
Correrá el domingo en Palermo
Franco Colapinto celebró el triunfo de Boca y prepara su llegada a Buenos Aires
Tres años de prisión en suspenso
Condenaron a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo: no irá a la cárcel
Este 21 de abril se cumple un año de la muerte de Francisco
El legado del Papa que llegó del fin del mundo para abrazar al mundo entero
Por
Washington Uranga
El País
Masiva convocatoria en contra de los recortes en el Instituto
Trabajadores del INTI rechazaron una nueva ola de despidos
Será el próximo 12 de mayo
Las universidades convocan a una nueva marcha para exigir que Milei cumpla con la Ley de Financiamiento
"Todos hacemos boludeces"
De los insultos a los homenajes: Milei recordó al papa Francisco y contó un intercambio entre ambos
La dueña de la inmobiliaria declaró que el departamento fue publicado en 375.000 dólares
Adorni, en jaque por la compra del semipiso de lujo en Caballito
Por
Matías Ferrari
Economía
Índice de Vulnerabilidad Familiar del Congreso
Familias en la cuerda floja: un informe advierte que su situación es frágil y empeora hace 9 meses
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 21 de abril de 2026
Superávit comercial en marzo
Menos importaciones, pero a mayor precio
Informe de la UBA y el CONICET
Los servicios subieron 667%
Sociedad
Deepfakes sexuales: la violencia que crece
Por
Flor de la V
Tampoco usaba el cinturón de seguridad
Piden que Santiago Maratea pierda su licencia de conducir por grabar un video mientras manejaba
"Confiamos, nos manipularon y aceptamos"
Gianinna responsabilizó a Luque y Cosachov por la salud de Maradona
Se transmite por la picadura del mosquito Aedes aegypti infectado
Alerta por la fiebre chikungunya: se registraron 268 nuevos casos
Deportes
El entrenador le legó al fútbol la herramienta de la datificación
Mircea Lucescu, un DT avanzado
Por
Malva Marani
Clasificados, eliminados y lo que falta
Así están los playoffs del Torneo Apertura: un par de clásicos y River-Boca a la vista
La intimidad de una visita que potencia el boom de este deporte urbano en el país
El tour internacional de skate que dejó su huella en Buenos Aires
A 51 días del inicio de la Copa
El récord que marcará Argentina en el Mundial