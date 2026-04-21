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Perú: Sánchez se afianza en el segundo lugar
El seguidor de Castillo reclama que se respete el voto popular y ha convocado a movilizarse. Aventaja al ultraderechista Aliaga por poco más de 14 mil votos.
Por
Carlos Noriega
21 de abril de 2026 - 23:03
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Sánchez espera confirmar su pase a la segunda vuelta y enfrentar a Keiko Fujimori
Roberto Sánchez desayuna durante una visita al mercado popular Ciudad de Dios, en el distrito de San Juan de Miraflores, Lima.
(EFE/EFE)
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