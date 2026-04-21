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Cultura

Medio siglo con las artes visuales

Eduardo Stupía, Reflexiones sobre el dibujo y sus derivaciones

La exposición que acaba de inaugurarse sirve para delinear y condensar con precisión una historia de cincuenta años con el dibujo como punto de partida.

Eduardo Stupía *
Por Eduardo Stupía *
GENTILEZA Stupia dos collages dibujo
Eduardo Stupia. Sin título. Técnica mixta sobre papel, 50 x 70; 2026. (GENTILEZA)

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